/ Лифт с беременной в челябинском ТРК остановился из-за повреждения кабельной линии

Без света остались 7399 человек.

Отключение света, из-за которого в лифте ТРК «Космос» на 30 минут застряли беременная женщина и еще два человека, объяснили представители ОАО «МРСК Урала». Днем 7 июня повредилась кабельная линия электропередачи, из-за чего произошло нарушение в работе энергооборудования. Именно это вызвало отключение электроснабжения в части Калининского района.

В зону отключения попали жилые дома в периметре улиц Бр. Кашириных – 40 лет Победы – 250-летия Челябинска с населением 7399 человек. Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» незамедлительно прибыли на место. В 15:30 после ряда оперативных переключений электроснабжение всех потребителей было восстановлено по резервной схеме. — прокомментировала сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» Марина Чернова.

Отметим, что сейчас восстановительные работы на сетях продолжаются.

Напомним, что застрявших в лифте долго не могли вызволить. Как рассказал челябинец Руслан, оказавшийся в той же кабине, что и беременная женщина и еще одна пассажирка, лифт остановился между 1 и минус 1 этажами. Очень скоро людям перестало хватать воздуха, но спустя непродолжительное время удалось открыть двери, а потом и поднять пассажиров.