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Шумный склад ночами тревожит челябинцев

Постоянный грохот, буксующие машины, ругань работников торговой точки — всё это уже более полугода терпят жильцы одной из пятиэтажек Ленинского района.
сегодня в 12:00
  |  Общество

Кого-то из челябинцев рано утром будят звуки дрели за стеной, кому-то не даёт выспаться работающая под окнами газонокосилка, а жильцы одного из многоквартирных домов забыли о спокойной жизни из-за работающего на первом этаже склада. Подобное соседство редко проходит спокойно, не обошлось без конфликта и в этот раз.

Уже более полугода в пятиэтажке, расположенной в Ленинском районе Челябинска, размещается склад магазина. Сама торговая точка работает в соседнем доме, но постоянный грохот при разгрузке товара и звуки приезжающих почти круглосуточно машин стали проблемой тех, чьи квартиры находятся в подъезде рядом с подсобным помещением. 

Кроме того, работники склада не следят за порядком на придомовой территории. Жильцы рассказывают, что они постоянно натыкаются на разбросанные коробки, мазут на стенах, мешки с мусором. Собственники с опаской думают о будущем кирпичной пятиэтажки. 

Мы просто опасаемся за свой дом: стены в трещинах, всё дребезжит. Мы подали заявления в ЖЭК и Росподребнадзор, но пока результатов нет. У нас трубы газовые, всё это может лопнуть — делится своими переживаниями Надежда Балдина, жительница дома.

Надежда рассказывает, что в один день её довели до точки кипения. В Международный женский день, 8 марта, она пришла с работы домой поздно ночью и легла спать. Однако свой единственный выходной день спокойно провести не удалось: в 6 утра челябинку разбудил очень шумный процесс разгрузки товаров. Именно в этот момент терпение Надежды закончилось.

Жительница Ленинского района не раз ходила на склад и в офис компании, нарушающей покой жильцов. Однако ни её сотрудники, ни директор торговой точки начать диалог так и не захотели. Даже разобраться в том, кто же является руководителем склада, оказалось непросто. Сначала Надежду уверяли, что директор — женщина, потом же заявили, что всем процессом управляет мужчина.

На помощь челябинцам пришла команда программы «Кредит недоверия». Съёмочная группа во главе с её бессменным ведущим Дмитрием Лазаревым решила разобраться в «гендерных чудесах» этой компании, а также помочь уставшим жильцам наконец-то обрести спокойствие и долгожданную тишину.

Узнать, чем закончится эта запутанная история, можно уже сегодня. Не пропустите новый выпуск программы «Кредит недоверия», он выйдет в эфир 9 июня в 12:00 и 14:30 на телеканале «360-Восточный экспресс».

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