/ Следователи установили личность убитой на ЧТЗ женщины

Ей оказалась жительница Челябинска.

Следственный комитет России по Челябинской области опознал личность жертвы убийства, совершенного в Тракторозаводском районе Челябинска. Ей оказалась местная жительница, 1976 года рождения. Об этом «Первому областному» сообщили в следственном управлении СК РФ.

Убитой оказалось местная жительница 1976 года рождения. Женщина проживала на Северо-Западе Челябинска, была не замужем. — сообщили сайту 1obl.ru в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, вчера утром жители ЧТЗ обнаружили в мусорном контейнере труп женщины средних лет. Туловище и руки были найдены в мусорном баке возле дома № 13 по улице Южноуральская, ноги жертвы нашли в другом контейнере, в соседнем дворе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105, «Убийство».