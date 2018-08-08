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/ Более 34 500 предпринимателей Южного Урала обслуживаются в Сбербанке

Более 34 500 предпринимателей Южного Урала обслуживаются в Сбербанке

Банк регулярно улучшает существующие продукты и разрабатывает новые предложения для начинающих бизнесменов.
сегодня в 10:18
  |  Общество

Число активных клиентов Сбербанка в малом бизнесе Челябинской области в первом полугодии 2018 года превысило 34 500 предпринимателей. Именно такое количество корпоративных клиентов регулярно пользуется услугами и сервисами банка.

Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели стали чаще отдавать предпочтение Сбербанку, и это связано не только с их выбором в пользу стабильности и безопасности. Банк регулярно улучшает существующие продукты и разрабатывает новые предложения для начинающих бизнесменов. Молодые предприниматели — это люди, которые не боятся инноваций и ищут самые оптимальные и экономически выгодные решения для бизнес-задач. Сбербанк поддерживает эти начинания и развивает онлайн-продукты и комплексные сервисы в помощь бизнесу, — отмечает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

С начала года предприниматели Южного Урала открыли в Сбербанке более 7 200 расчетных счетов, при этом около 30% счетов были зарезервированы дистанционно через сайт Сбербанка. Онлайн-резервирование счета позволяет клиенту прямо на сайте подобрать тариф и пакет услуг, указав ежемесячное количество платежей и суммы, которые предприниматель планирует вносить или снимать с расчетного счета. После этого система анализирует данные клиента и предлагает тариф, отвечающий его потребностям. Далее остается подать онлайн-заявку и в течение пяти минут получить номер счета. Это среднее время, потраченное на заполнение анкеты, формирование номера расчетного счета и необходимой процедуры идентификации. Сервис онлайн-резервирования счета доступен корпоративным клиентам в режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

В рамках рассчетно-кассового обслуживания Сбербанк разрабатывает для предпринимателей и специальные тарифы с бонусами и льготными условиями. С помощью акции «Приведи друга» действующие клиенты банка могут получить месяц бесплатного использования текущего пакета РКО. А новому клиенту предоставляется право выбрать любой пакет услуг из участвующих в акции и тоже бесплатно использовать его в течение месяца. При этом предприниматель может получить в подарок столько месяцев обслуживания, сколько расчетных счетов будет открыто его друзьями в Сбербанке.

Востребованной среди малого бизнеса является и услуга «Самоинкассация», которая позволяет вносить средства на расчетный счет через банкоматы Сбербанка. Возможность внести деньги без посещения банка, в любом банкомате с функцией приема наличных и в любое время суток, делает сервис привлекательным для клиентов банка, чей рабочий день заканчивается после закрытия офиса Сбербанка. В этом году уже более 20 000 предпринимателей Южного Урала подключили этот сервис для постоянного внесения выручки на счет. Только в Челябинске у банка более 350 устройств самообслуживания, принимающих наличные, в том числе круглосуточно. Банкоматы расположены не только в офисах Сбербанка, но и во многих торгово-сервисных точках города и области.

Особое внимание Сбербанк уделяет и доступности кредитов для малого бизнеса. С начала года средняя ставка по кредитам на оборотные цели сроком на один год снизилась на 0,7%, на три года — на 1%, а по инвестиционным кредитам за год средняя ставка уменьшилась с 16 до 13,5%. Наиболее высокий спрос на кредиты демонстрируют клиенты, занятые в сфере оптовой, розничной торговли и перерабатывающих услуг. Кроме того, в преддверии масштабных деловых мероприятий в Челябинске в 2020 году возрастает доля кредитования предпринимателей различных сфер услуг — от заведений общественного питания до открытия хостелов и мини-гостиниц. Средний чек кредита по малому бизнесу в 2018 году составляет 2,3 млн рублей с учетом набирающих популярность смарт-кредитов, решение по которым может быть принято в течение дня.

Также в поддержку малого бизнеса Сбербанк реализует различные образовательные проекты и программы — прежде всего это обучающая платформа для предпринимателей «Деловая среда». Она работает по принципу маркетплейса, который объединяет опыт профессиональных участников рынка образования, а также компаний, которые предоставляют услуги, помогающие развивать бизнес. На сайте «Деловой среды» размещены курсы по открытию и развитию бизнеса, интернет-магазина и другие, а также пошаговые инструкции и траектории для ведения бизнеса.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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