Лежащего на дороге пешехода переехал ВАЗ в Сосновском районе

Мужчина не выжил.

Сотрудники ГИБДД вечером 30 декабря выезжали в Сосновский район. Там в поселке Саккулово произошло смертельное ДТП. ВАЗ, которым управлял 34-летний водитель, травмировал пешехода. Однако мужчина рисковал оказаться под колесами с первого момента появления на проезжей части. Он решил на ней полежать.



30 декабря в 19:35 в Сосновском районе в поселке Саккулово по улице Набережная возле дома 43б водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21061, совершил наезд на пешехода 1976 года рождения, лежащего на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.



В обстоятельствах произошедшего подробнее разберутся сотрудники Госавтоинспеции. Они также намерены установить причины произошедшего.