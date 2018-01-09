/ Прокуратура через суд добилась ремонта опасной для автомобилистов трассы в Карабаше

Выбоинами и просадками испещрены 5 километров дорожного полотна.

Информация о ненадлежащем состоянии автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым дошла до прокуратуры. Представители надзорного органа лично проверили 5 километров дорожного полотна, проходящего через Карабашский городской округ. По этим данным, автомобилисты рискуют жизнью и здоровьем, проезжая по дороге, из-за многочисленных выбоин, просадок и разрушений.



Учитывая, что ненадлежащее состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части участка указанной автомобильной дороги, способствует резкому подъему количества дорожно-транспортных происшествий, формирует очаги аварийности, и свидетельствует о нарушении прав граждан на безопасность дорожного движения, прокурор обратился в суд с иском признать незаконным бездействие администрации Карабашского городского округа и обязать администрацию привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями ГОСТ путем проведения ремонта данного участка автодороги. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Суд удовлетворил требования прокурора. Срок, до которого администрация должна починить дорогу, — 1 октября. Однако решение еще не вступило в законную силу и его могут обжаловать.