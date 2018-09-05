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сегодня в 11:35
Повторное землетрясение произошло в Катав-Ивановске
Жители чувствуют новые толчки.
/ Летающий прожектор увидела жительница Чебаркуля за 3 часа до землетрясения

Летающий прожектор увидела жительница Чебаркуля за 3 часа до землетрясения

Странный объект растворился в небе над озером.
сегодня в 19:50
  |  Происшествия

Обеспокоенная жительница Чебаркуля обратилась в редакцию сайта «Первый областной» сообщив, что видела над озером Большой Сунукуль странный объект. Он несколько минут висел в воздухе, и напоминал два отвернутых друг от друга светящихся прожектора.

Я стояла на автобусной остановке в деревне Непряхино. В это время всегда по одной и той же траектории летит пассажирский самолет. Я всегда это замечаю. А в этот раз я увидела что-то непонятное. Это точно не вертолет, не воздушный змей или фонарик, не обман зрения. Это был летающий объект, который потом просто растворился. Я его отчетливо видела. Жаль, что батарейка села на телефоне, а так бы я обязательно сняла это странное явление. — рассказывает сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Вера Иванова.

Странный объект в небе, по словам очевидца, исчез в воздухе. Что это могло быть остается загадкой. Но жительница Чебаркуля уверена, что в этом есть взаимосвязь с землетрясением, которое произошло через несколько часов после увиденного.

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