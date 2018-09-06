/ В Катав-Ивановске создан пункт эвакуации на случай землетрясения

Он расположился в здании школы-интерната.

Несмотря на сообщение единой геофизической службы РАН о том, что повторных толчков не прогнозируется, в Катав-Ивановске создан пункт эвакуации населения. Он расположился в здании МОУ «Коррекционная школа-интернат» на улице Красноуральской.

В целях создания условий для оказания помощи населению в случае любых чрезвычайных ситуаций в Катав-Ивановском районе создан пункт эвакуации населения на базе МОУ «Коррекционная школа-интернат г. Катав-Ивановска» по адресу г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, 33. В пункте эвакуации созданы необходимые условия для приема, проживания, питания жителей. — говорится в заявлении администрации Катав-Ивановского района.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 баллов прошло в ночь на 5 сентября. Эпицентром активности стал Катав-Ивановский район, кроме того, вибрации чувствовались в ближайших городах. По мнению ученых, землетрясение связано со становлением горного пояса и является следствием естественного процесса. Также отметим, что вчера Катав-Ивановск посетил Борис Дубровский. Губернатор заявил, что предоставит помощь всем, кто пострадал от природного явления.