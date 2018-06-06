/ Выдвижная пожарная лестница рухнула вместе с сотрудником МЧС

Инцидент попал на видео.

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Накануне в Магнитогорске вспыхнула квартира на 4 этаже. К дому по улице Карла Маркса выдвинулись пожарные. Чтобы добраться до источника огня, им понадобилась выдвижная лестница. Однако в момент тушения конструкция начала складываться. Находившийся на ней пожарный резко оказался на земле, за считанные секунды преодолев 10 метров. О произошедшем стало известно, потому что очевидцы засняли момент на видео.

Такой факт подтверждаем. Лестница сложилась во время тушения пожара. Обстоятельства сейчас выясняет рабочая группа главного управления. Пожарный не пострадал. — прокомментировал сайту «Первый областной» сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Возможных причин, по которым сложилась лестница, несколько. Наиболее вероятные — производственный брак и техническая неисправность.

Добавим, что с пожаром удалось справиться.