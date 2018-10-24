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/ Специальная комиссия МЧС поможет Челябинскому управлению добиться 100% безопасности

Специальная комиссия МЧС поможет Челябинскому управлению добиться 100% безопасности

Решаются вопросы оснащения современным оборудованием и комплектования состава.
сегодня в 18:22
  |  Общество

Рабочая группа МЧС приехала в Челябинск, чтобы проинспектировать пожарно-спасательные подразделения и ГИМС. Их проверяют на готовность к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся уже в 2020 году. Речь идет до кадровом и трудовом обеспечении, укомплектовании дежурных караулов, а также современном техническом оснащении. Комиссия, как пояснили в региональном МЧС, приехала как раз для того, чтобы помочь решить такие вопросы.

Мы на ряд мероприятий просим серьезную сумму: приобретение и оснащение новой техникой подразделения. Порядка 80 миллионов необходимо на приобретение современных автоцистерн и автолестниц, в последующие годы будет решаться вопрос приобретения автоподъемников и автолестниц, которые будут доставать до верхних этажей. У нас в Челябинске много высоких домов, а лестницы дотягиваются до 16 этажа. Планируется строить в Челябинске и Сосновском районе 4 пожарных депо, все в черте новых микрорайонов. Необходим ремонт действующих пожарно-спасательных частей. Мы заручились поддержкой губернатора Бориса Дубровского, он тоже заинтересован, чтобы безопасность была на высоком уровне. — пояснил сайту «Первый областной» начальник пресс-службы МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Специальная комиссия приехала в понедельник, активные дни ее работы — вторник, среда и четверг. После этого, собрав всю необходимую информацию, участники рабочей группы отправятся в столицу, где будет решаться вопрос удовлетворения потребностей ГУ МЧС по Челябинской области для обеспечения 100% безопасности Челябинска и близлежащих населенных пунктов уже к 2020 году.

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