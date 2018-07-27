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/ Юные спасатели Южного Урала взяли «серебро» на всероссийском конкурсе

Юные спасатели Южного Урала взяли «серебро» на всероссийском конкурсе

Участники соперничали с 11 регионами России.
сегодня в 12:00
  |  Общество

Команда из Челябинской области стала второй на всероссийских полевых соревнованиях по оказанию первой помощи. Их соперниками стали представители 11 регионов страны. «Юные спасатели» собрались под Вологдой на территории учебно-научного центра «Вытегра».

Челябинская область стала второй в общекомандном зачете. По дистанциям кросс эстафета, поисково-спасательные работы в водной акватории и пожарная эстафета команда заняла первое место. Второе место в дистанции «поисково-спасательные работы в природной среде». Третье место в двух направлениях — поисково-спасательные работы в техногенной среде и комплекс силовых упражнений. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

Отметим, что членами команды стали воспитанники Центра дополнительного образования Красноармейского района. Обучением подростков навыкам первой помощи занимались представители Челябинского отделения Российского союза спасателей. Благодаря им дети имеют навыки выживания в дикой природе и оказанию первой помощи.

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