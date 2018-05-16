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/ Лесной пожар разбушевался на Таганае впервые за 3 года

Лесной пожар разбушевался на Таганае впервые за 3 года

Возгорание удалось купировать в короткий срок.
сегодня в 16:13
  |  Происшествия

Накануне, 15 мая, на Таганае произошел пожар. Поднимавшийся над деревьями дым быстро заметили очевидцы. Ликвидировать его незамедлительно отправилась оперативная группа службы охраны.

День был ветреный, и огонь, который перекинулся на хвойный молодняк рядом, прошел по территории национального парка. Ситуацию осложняло еще и то, что место весьма труднодоступное — вокруг множество ручьев и болото. — рассказал начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев.

Как предполагают сотрудники нацпарка, пожар на территорию Таганая перекинулся из Златоустовского городского округа.

На территории национального парка «Таганай» буквально вчера был небольшой пожар впервые за 3 года. Его площадь составила 0,1 гектар. Предварительно мы отрабатывали с дирекциями природоохранных территорий вопросы, связанные с обеспечение безопасности в пожароопасный сезон. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель Управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

Подразделение МЧС, работавшее на месте, сообщает о повреждении огнем 0,2 гектаров или 59 квадратных метров леса.

Отметим, что 15 мая в национальном парке «Таганай» был введен особый противопожарный режим. Теперь длительные стоянки с разведением костров вне приютов и кордонов запрещены, усилено патрулирование территории. Посетителям напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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