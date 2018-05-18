/ Огонь по траве максимально близко подобрался к автозаправке на ЧМЗ

Пожарные вовремя подоспели на вызов.

Заправку на ЧМЗ и близлежащие постройки спасли от непоправимого вреда сотрудники МЧС. Пламя распространялось по траве, которая загорелась недалеко от цинкового завода. Когда пожарные прибыли, сотрудники АЗС уже самостоятельно тушили кромку. Основную площадь возгорания взяли на себя специалисты. Им мешало большое скопление мусора в траве: он горел и распространял едкий дым.

Через час пожар локализовали, а в дальнейшем успешно ликвидировали. Его площадь составила чуть менее 1 гектара. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Удалость выяснить, что возгорание произошло в районе ближайшей теплотрассы. Виновников еще предстоит установить, но уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить о человеческом факторе. Со слов работников автозаправочной станции в этом районе они часто наблюдали лиц, ведущих асоциальный образ жизни. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, с 28 апреля на всей территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Поэтому использовать открытый огонь строго запрещено. Нарушителям запрета грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на один год.