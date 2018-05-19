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/ Особый противопожарный режим объявили в Челябинске

Особый противопожарный режим объявили в Челябинске

Сейчас город окружают горящие СНТ и поля.
сегодня в 09:49
  |  Общество
Южноуральская столица тоже может оказаться во власти природных пожаров. В связи с этим глава города Евгений Тефтелев подписал распоряжении о введении особого противопожарного режима на территории Челябинска. Местным жителям категорически запрещено жечь сухую траву, мусор и разводить костры. Даже на своих дачных участках.

За данные нарушения в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных нарушениях: наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в городской администрации.

Сейчас пожары бушуют вокруг Челябинска. Как говорят представители МЧС, огнеборцы не успевают отдохнуть между вызовами. Распространению огня помогает сильный ветер.

В связи с сухой и ветреной погодой всех еще раз настоятельно просят не разводить огонь на природе и не создавать угрозу целым населенным пунктам.

Чем опасны природные пожары, узнайте в нашем материале ЗДЕСЬ

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Комментарии

Павел
13:04, 19.05.2018
Как всегда без указания статьи КоАП, без описания законодательной основы особого противопожарного режима, и объяснений как и в каком виде запрещено разводить огонь. Замечательные СМИ, никакой конкретики, одно пустозвонство

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