/ 93-летний грибник с прошлой недели плутает в уфалейском лесу

Мужчина отправился на природу один и без телефона.

В лесу недалеко от Верхнего Уфалея заблудился 93-летний мужчина, Виктор Кириллов. Он отправился за грибами еще 18 июля, предупредив об этом родных, однако домой не вернулся. Зная, что пенсионер всегда собирает лесные дары в районе Катькиной горки, родственники отправились туда. Однако Виктора Кириллова там не оказалось. Тогда к делу подключили волонтеров и спасателей.

С 20 июля спасатели Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы вместе со служебной поисковой собакой были задействованы в поисках 93-летнего пенсионера, который ушел в лес еще 18 июля в районе города Верхний Уфалей. В поисках также принимали участие полицейские, волонтеры, егеря, кинологи. К сожалению, пока безрезультатно. — рассказали сайту «Первый областной» в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мобильного телефона при себе у пенсионера нет, зато есть рюкзак защитного цвета.

Приметы: на вид 90−95 лет, рост 170−175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, на лбу залысина, карие глаза.

Был одет: черная куртка из кожзаменителя с трикотажными манжетами, темно-синие спортивные брюки, резиновые черные сапоги, черная кожаная кепка.

Всех, кто видел мужчину или знает, где тот находится, просят сообщить информацию по любому из телефонов: 8 908 811 69 03 (Алексей), 8 951 487 10 96 (Ольга), 8 351 2 777 911 или 02 (полиция).