/ Водитель-бесправник неудачно «припарковал» «Лексус» с московскими номерами в столб

20-летний пассажир попал в больницу после ДТП.

В минувшие выходные на северо-западе Челябинска 32-летний автомобилист разбил «Лексус» о столб. Прибывшие на место Госавтоинспекторы заподозрили автомобилиста в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Пассажиру иномарки потребовалась помощь медиков.

2 февраля в 23:15 на проспект Победы возле дома № 348/1 водитель 1986 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем Лексус GS350, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие — металлическую трубу теплотрассы. В результате ДТП пассажир 1997 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. — сообщили сайту «Первый областной» в Госавтоинспекции Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится административная проверка.

