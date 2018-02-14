/ «Лексус» и маршрутка не поделили дорогу на северо-западе Челябинска

Пассажирка общественного транспорта пострадала.

Накануне, 13 февраля, в вечерний час пик на северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием двух иномарок — «Лексуса» и «Форда». Внедорожник и маршрутный автобус столкнулись на улице Братьев Кашириных. Обе машины получили механические повреждения, один человек пострадал.



В 17:57 на улице Братьев Кашириных возле дома № 32А водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «Лексус LX570», совершил столкновение с остановившимся впереди автобусом «Форд Транзит» — водитель 1976 года рождения. В результате ДТП 34-летний пассажир автобуса «Форд» получила телесные повреждения, рекомендовано амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято административное решение.

