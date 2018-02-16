/ Водитель маршрутки умер во время рейса в Челябинской области

Мужчине стало плохо в Магнитогорске.

Трагический инцидент произошел накануне, 15 февраля, в вечернее время. Возле остановки «Улица Бурденко» водителю маршрутки № 43 стало плохо прямо за рулем. ДТП чудом удалось избежать: мужчина успел остановиться в последний момент, вывернув на обочину. Никто из пассажиров не пострадал.

Очевидцы рассказали, что мужчина вышел из салона, чтобы подышать. Уже на улице он упал, после чего так и не пришел в себя.

На Советской, 1 водителю маршрутки плохо с сердцем стало. На картонке лежал, видимо умер. — сообщают магнитогорцы.

По предварительной информации, у погибшего произошел сердечный приступ. Ему пытались оказать первую помощь, на место выезжали сотрудники скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

