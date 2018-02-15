/ «Водителя накажут». 13-летнюю школьницу заперли в маршрутке в Челябинске

Пассажирка хотела оплатить проезд транспортной картой, но терминал не работал, а наличных у нее не оказалось.

13-летняя девочка оказалась в плену маршрутного автобуса № 40. Вечером накануне, 14 февраля, школьница села в транспорт на Комсомольском проспекте, но поездка завершилась не так, как она предполагала. Семиклассница протянула водителю транспортную карту, на что он заявил ей, что терминал не работает, и потребовал оплату проезда наличными. Когда мужчина понял, что денег у ребенка с собой нет, он не открыл двери на ее остановке и проехал мимо, громко возмущаясь. Девочка смогла выйти на улицу только после того, как за нее заплатили другие пассажиры.

Факт инцидента сайту «Первый областной» подтвердили в Управления транспорта администрации Челябинска. Начальник ведомства Роман Болотов рассказал, что уже лично встретился с руководителем компании-перевозчика. Там заявили, что намерены пообщаться с родителями девочки, а также — наказать водителя.

Водитель, скорее всего, там работать больше не будет. Хорошо, что ситуация попала под общественный контроль и происшествие не осталось незамеченным. Перевозка пассажиров в общественном транспорте — это, по сути, услуга, а неработающий терминал оплаты — вина и проблема перевозчика. В магазинах открыто заявляют, что отдадут товар бесплатно, если не пробьют чек, так же и здесь. Если не работает терминал, пассажир должен ехать бесплатно. — пояснил сайту «Первый областной» Роман Болотов.

В Управлении транспорта намерены дать соответствующие установки всем перевозчикам.