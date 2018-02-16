/ Маршрутные такси №9 и №79 ликвидированы в Челябинске

Перевозчики допустили многочисленные нарушения.

С 19 февраля маршрутные такси, обеспечивающие сообщение северо-запада с северо-востоком и центр Челябинска с Металлургическим районом, прекращают свою работу. Договоры с перевозчиками на маршрутах № 9 и № 79 по решению властей расторгнуты. В управлении транспорта назвали альтернативные маршруты для горожан.

В виду многочисленных нарушений, среди которых несоблюдение расписания и трассы движения, договоры на обслуживания данных маршрутов были расторгнуты, о чём перевозчики были уведомлены месяц назад. Маршруты исключены из реестра маршрутной сети, новые конкурсы на них проводиться не будут. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении транспорта Челябинска.

Жители северо-запада могут пользоваться маршрутными такси № 62, № 56 № 40, а также троллейбусом № 12 в качестве альтернативы.

Жители северо-востока могут воспользоваться маршрутами № 1, № 4, № 14, № 50, № 72, № 78, № 85, а также троллейбусными маршрутами № 16, 19, 26. По трассе маршрута № 79 ездит троллейбус № 14 «ЧМК — ПКиО».

