/ День рождения сегодня празднует челябинская система трамвайного движения

5 января челябинскому трамваю исполняется 87 лет.

Челябинская система трамвайного движения сегодня празднует свой 87 день рождения. Она была открыта 5 января 1932 года и являлась седьмой системой трамвайного движения, построенной при советской власти.

Поздравляю наш трамвайчик с днем рождения! Всем водителям исправных вагонов, гладких рельсов, зелёных светофоров, добрых пассажиров! — комментирует пост в социальных сетях группы «Челябинский транспорт» Ольга Вязникова.

Жители города в комментариях к этому посту присоединяются к поздравлениям и желают водителям чистых путей.