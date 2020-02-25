10 животных погибли от бешенства с начала года в Челябинской области

Что делать, чтобы ваш питомец не заразился, сообщили в Россельхознадзоре.

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Всего за два месяца 2020 года в Челябинской области зарегистрировали 10 случаев бешенства животных. В прошлом году их за тот же период было 7. Правительство Челябинской области уже ввело карантин в местах обнаружения заболевания, объявив их неблагополучными. Что делать, чтобы домашнее животное не принесло в дом опасную болезнь, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Только с 17 по 21 февраля зарегистрированы сразу два случая смерти животных от бешенства: в Усть-Катаве умер кот, а в деревне Сбитнево Троицкого района скончалась собака.

«Чтобы ваше домашнее животное не заразилось бешенством, необходимо сделать ему прививку против опасной болезни, не допускать контактов с дикими животными, своевременно предоставлять животных для ветеринарных проверок и самим не контактировать с животными, проявляющими нехарактерное поведение, например боязнь света, апатию, агрессивность, вертячку и прочее»,— сообщили в ведомстве.

А если вы заметили животное со специфическим поведением или бешеное дикое животное всё-таки укусило вашего питомца, то необходимо сразу же обратиться к специалистам.