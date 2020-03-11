Легковой автомобиль всмятку разбился на трассе в Челябинской области

За рулем находился водитель с небольшим стажем вождения.

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В Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали сразу несколько человек. Авария произошла на 20 километре автомобильной дороги Миасское — Шадринск, на территории Красноармейского района. На перекрестке столкнулись «Фиат Дукато» и ВАЗ-21093.

«Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "Фиат Дукато", под управлением мужчины 1990 года рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

В аварии пострадали водитель и 23-летний пассажир ВАЗ-21093, оба они были госпитализированы. Отметим, что водитель ездил за рулем всего четыре месяца, за это время он уже нарушал правила дорожного движения.