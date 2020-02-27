«Не согласны с мнением экспертизы»: начался суд по ДТП с Андреем Косиловым

Адвокат бизнесмена рассказал, почему они не признают вину.

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В Челябинской области прошло первое заседание суда, на котором рассмотрели дело по факту резонансного дорожно-транспортного происшествия с участием Андрея Косилова. Перед началом заседания адвокат бизнесмена рассказал, что вину его подзащитный не признает.

«Мы изначально были не согласны с мнением экспертизы. Ходатайствовали о проведении дополнительных экспертиз, но нам было отказано и на стадии следствия, и в областной прокуратуре. Мой подзащитный, на мой взгляд, сделал всё правильно, ушёл на свою полосу, и ДТП произошло на нашей полосе. Водитель "Весты" тоже выехал на встречную полосу. Если бы водитель "Весты" затормозил или просто ехал прямо, то, по результатам независимой экспертизы, аварии можно было избежать», — сообщает адвокат Андрея Косилова Николай Шиманович.

Родные пострадавшей в аварии девушки от комментариев отказались.

«Пока не рассмотрены все материалы дела, рассказывать нечего. В уголовном деле много обстоятельств, будут исследоваться результаты экспертизы», — подчеркнул старший помощник прокурора Аргаяшского района Данил Жутаев.

Следующее заседание по громкому делу пройдёт 6 марта.

Напомним, что авария произошла в июле 2019 года на территории Аргаяшского района. Автомобиль, за рулём которого находился руководитель агрохолдинга «Равис», на трассе врезался в «Ладу Веста». В результате аварии пострадали три человека из отечественной машины. Молодая девушка получила серьёзные травмы и впала в кому.