Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и КАМАЗа произошло в Челябинске. Фотографиями с места происшествия поделились местные жители в социальных сетях. На кадрах видно, как легковой автомобиль застрял на разделительном ограждении.
«В данном дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД города.
Сам же автомобиль пострадал достаточно сильно. Пользователи в социальных сетях спорят о пользе разделительных ограждений.
«Не было бы забора, встречку какую-нибудь точно подбил», — комментирует пост пользователь Сергей Николаевич.
Некоторые же пользователи утверждают, что забор недостаточно безопасен для остальных участников дорожного движения и его нужно демонтировать.