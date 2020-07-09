Легковой автомобиль влетел в дорожное ограждение в Челябинске

Легковушка оказалась на «встречке» после столкновения с большегрузом.

Послушать 00:00

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и КАМАЗа произошло в Челябинске. Фотографиями с места происшествия поделились местные жители в социальных сетях. На кадрах видно, как легковой автомобиль застрял на разделительном ограждении.

«В данном дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД города.

Сам же автомобиль пострадал достаточно сильно. Пользователи в социальных сетях спорят о пользе разделительных ограждений.

«Не было бы забора, встречку какую-нибудь точно подбил», — комментирует пост пользователь Сергей Николаевич.

Некоторые же пользователи утверждают, что забор недостаточно безопасен для остальных участников дорожного движения и его нужно демонтировать.