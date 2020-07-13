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В Челябинске продолжаются ремонтные работы на дорогах города. Каждый день мэрия отчитывается о проводимых ремонтах.
И сегодня, 13 июля, дорожные ремонты ожидаются на улицах Сулимова (от улицы Курчатова до улицы Доватора), Мира (от улицы Сталеваров до Шоссе Металлургов), Чистопольской, Машиностроителей, Третьего Интернационала, Артиллерийской и Молодогвардейцев.
При этом, на Сулимова, Мира, Машиностроителей и Артиллерийской ожидается частичное перекрытие дорожного движения.
«Водителей просим учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут», — отметили в администрации Челябинска.
Отмечается, что все работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».