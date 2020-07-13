Жара стала подходящим временем для благоустройства дорог в Челябинске

Работы проводятся на нескольких улицах города.

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В Челябинске продолжаются ремонтные работы на дорогах города. Каждый день мэрия отчитывается о проводимых ремонтах.

И сегодня, 13 июля, дорожные ремонты ожидаются на улицах Сулимова (от улицы Курчатова до улицы Доватора), Мира (от улицы Сталеваров до Шоссе Металлургов), Чистопольской, Машиностроителей, Третьего Интернационала, Артиллерийской и Молодогвардейцев.

При этом, на Сулимова, Мира, Машиностроителей и Артиллерийской ожидается частичное перекрытие дорожного движения.

«Водителей просим учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут», — отметили в администрации Челябинска.

Отмечается, что все работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».