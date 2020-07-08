Езда по трамвайным путям в Златоусте привела к ДТП

Одна из машин врезалась в крыльцо здания.

Послушать 00:00

7 июля в Златоусте, на улице Карла Маркса, произошло ДТП. Две машины — ВАЗ-2109 и «Рендж Ровер» двигались по трамвайным путям и не смогли разъехаться. Чтобы уйти от удара, водитель «девятки» вывернул с трамвайных путей и въехал в рядом стоящее здание.

«Я ехал по трамвайным путям, он не видел, что я ехал. Начал поворачивать, пытался на встречку от удара уйти. Скорость у меня километров 40-50 была. Я понял, что не получается уйти, он меня ударил и я полетел. Он не видел, куда ехал, в зеркала, наверное, вообще не смотрит», — рассказал водитель ВАЗ-2109.

На место приехали сотрудники ГИБДД, пожарной охраны и «скорая». Пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что обоих водителей проверили на наличие алкоголя в крови — отрицательно.

Очевидцы и местные жители рассказали в соцсетях, что на этой улице автомобилисты постоянно превышают скорость и двигаются именно по трамвайным путям. Все из-за того, что на дорогах имеется большое количество ям.

На данный момент сотрудники ГИБДД разбираются в причинах происшествия и установлении виновных.