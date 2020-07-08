Суд по делу о ДТП с участием Андрея Косилова снова перенесли

На заседание не явился один из важных свидетелей.

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Сегодня, 8 июля, в Аргаяшском районе состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием директора крупного агрохолдинга «Равис», а также бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ, присутствовавший возле зала суда рассказала, что заседание проходило в закрытом режиме: туда пускали лишь участников судебных слушаний.

Сегодня в суд пришла сторона обвиняемых — Андрей Косилов и два его адвоката. Со стороны обвинителей был отец водителя пострадавшей «Лады» так же с двумя адвокатами.

На заседании был вскрыт конверт с видеозаписью момента аварии и ее последствий. Андрей Косилов до сих пор настаивает, что столкновение произошло на его полосе движения, и он успел вывернуть со «встречки». Сторона обвинителей на этом заседании ничего не комментировала.

Отмечается, что в суд сегодня не явился самый главный свидетель — водитель автомобиля, которого и обгонял Андрей Косилов. Заседание перенесли на завтра, куда уже в судебном порядке приведут этого мужчину.

Затем уже после опроса всех свидетелей сторона обвиняемых будет представлять свои доказательства перед судом.

Напомним, страшное ДТП случилось 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе. Компания молодых людей на «Ладе» направлялась в Екатеринбург с отдыха на одном из озер Челябинской области, где на трассе они столкнулись с автомобилем «Лексус», который был под управлением Андрея Косилова. Больше всего в аварии пострадала студентка Анастасия Вяткина, которая до сих пор находится на лечении. На помощь пострадавшим Косилов направил миллион шестьсот тысяч рублей, однако на данный момент помощь им больше не оказывает, поскольку стороны не достигли мирового соглашения.