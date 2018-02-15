/ Посетитель кафе в Копейске «уладил» конфликт с соперником с помощью ножа

Мужчину задержали на городском автовокзале.

В копейском кафе посиделка нетрезвых компаний превратилась в ссору с поножовщиной. Инцидент произошел в обед 14 февраля. На место вызвали сотрудников Росгвардии. Посетитель заведения рассказал прибывшему наряду группы задержания, что одного мужчину ударили ножом в бедро и спину, а затем нападавший, молодой человек, скрылся. Кроме того, посетитель назвал приметы человека с ножом.

Спустя несколько минут за торговыми павильонами, расположенными на автовокзале города Копейска, прапорщиком полиции Татьяной Гамецкой и старшим сержантом полиции Иваном Чалкиным гражданин был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1998 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

Прибывшие на место полицейские увезли мужчину для дальнейшего разбирательства, а сотрудники скорой помощи забрали пострадавшего. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.