/ Конфликт посетителей ресторана закончился поножовщиной

Полиция разыскивает нападавшего.

Стычка между гостями в ресторане Челябинска произошла в ночь на 27 января. По словам очевидцев, конфликт произошел на танцполе, после чего продолжился уже в курилке. Один из участников перепалки воспользовался ножом. Раненного мужчину госпитализировали врачи, а зачинщику поножовщины удалось скрыться.

Преступление зарегистрировано в полиции Центрального района. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудниками полиции ведется розыск подозреваемого.