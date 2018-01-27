/ Конфликт посетителей ресторана закончился поножовщиной

Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Стычка между гостями в ресторане Челябинска произошла в ночь на 27 января. По словам очевидцев, конфликт произошел на танцполе, после чего продолжился уже в курилке. Один из участников перепалки воспользовался ножом. Раненного мужчину госпитализировали врачи, а зачинщику поножовщины удалось скрыться.
Преступление зарегистрировано в полиции Центрального района. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас сотрудниками полиции ведется розыск подозреваемого.