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Конфликт посетителей ресторана закончился поножовщиной

Полиция разыскивает нападавшего.
сегодня в 15:53
  |  Происшествия

Стычка между гостями в ресторане Челябинска произошла в ночь на 27 января. По словам очевидцев, конфликт произошел на танцполе, после чего продолжился уже в курилке. Один из участников перепалки воспользовался ножом. Раненного мужчину госпитализировали врачи, а зачинщику поножовщины удалось скрыться.

Преступление зарегистрировано в полиции Центрального района. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудниками полиции ведется розыск подозреваемого.

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Комментарии

system32
00:28, 28.01.2018
А что вы не пишете в каком ресторане? пусть читатели знают, куда не нужно ходить, а владельцы ресторана усиливают охрану, чтобы такого не случалось.

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