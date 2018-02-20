/ 40-летняя женщина из Магнитогорска ударила ножом сначала сына, затем себя

На месте происшествия следователи обнаружили записку.

Обнаруженные накануне тела матери и сына оказались изрезаны ножом. Об этом сообщили следователи, которые занимаются расследованием уголовного дела. По их версии, 40-летняя женщина сама нанесла травмы ножом сначала ребенку, а затем и себе.

По предварительным данным, женщина нанесла ранения сыну, после чего нанесла ножевое ранение себе. В ходе осмотра места происшествия обнаружена предсмертная записка. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Расследование продолжается, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 18 февраля в Магнитогорске пропали 40-летняя женщина и ее 7-летний сын. Они ушли из дома и не вернулись. Родные начали бить тревогу и обратились в полицию. Поисками занимались правоохранительные органы и сотрудники частных предприятий. Тела обоих пропавших обнаружили на следующий день, 19 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводится проверка.

