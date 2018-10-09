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сегодня в 15:56
Лестница офисного здания стала причиной конфликта между его собственниками
Не обошлось без судебного разбирательства и даже вмешательства полицейских.
/ Лестница офисного здания стала причиной конфликта между его собственниками

Лестница офисного здания стала причиной конфликта между его собственниками

Не обошлось без судебного разбирательства и даже вмешательства полицейских.
сегодня в 15:56
  |  Происшествия

В редакцию сайта «Первый областной» обратились представители сети магазинов по продаже запасных частей и сеть автосервисов по ремонту машин и дорожно-строительной техники. Они рассказали, что вход в их офис, находящийся по улице Худякова, 12/1, регулярно блокируется одним из собственников здания.

Происходящую там ситуацию подробно описал Александр Чуйко, заместитель генерального директора по правовым вопросам. Он отметил, что спустя год после приобретения офиса появился собственник первых двух этажей и подвала здания, который сначала якобы начал требовать с них оплату за проход на этаж, а затем и вовсе — заблокировал лестничный пролет.

Наше предприятие приобрело офис на третьем этаже здания, по адресу Худякова, 12/1. Приобрели мы его еще в начале 2017 года. Прошел год, вдруг появляется представитель собственника и говорит, что тот является собственником не только помещений на первых двух этажах, но еще и лестницы с подвалом. Сначала он предложил нам платить за проход по лестнице. Мы согласились, подписали договор и направили его собственнику. Но договор они не подписывают, а просто каждый день устраивают потасовки с нашими сотрудниками, не пропуская их на работу. Это длится уже больше двух месяцев. Выглядит следующим образом: приходят наши сотрудники на работу, сидит охранник и никого не пропускает, дверь закрыта на замок. На просьбы открыть дверь охранник говорит, что ему дано указание собственником никого не пускать, потому что это его собственность. А пройти в наш офис можно только по этой лестнице, никаких других путей нет. Кончается дело тем, что мы вызываем полицию, вся толпа стоит, ждет. Полиция приезжает, и пока они разбираются, и кто-то выходит из других этажей, наши сотрудники успевают проскользнуть. — рассказал сайту «Первый областной» Александр Чуйко, заместитель генерального директора по правовым вопросам.

Впрочем, остались офисные сотрудники не только без лестничного пролета. Как отметил представитель компании, также им отрезали водоснабжение и канализацию.

Они поставили на своем этаже вентиль, воды у нас нет уже месяц. Вчера они вырезали кусок канализационной трубы. Еще намотали колючую проволоку на перила и с другой стороны вбили крюки в стену. Мы уже опасаемся за свою жизнь. Мне сказали, что спалят машину, поступали угрозы. Что будет дальше, мы не знаем. Мы каждый день вызываем полицию. Воды нет, канализации нет. — добавил Александр Чуйко.

А вот представитель собственника первых двух этажей уверяет, что те действия, которые были ими совершены, правомерны. А некоторых моментов, в которых их обвиняют «соседи» сверху, они и вовсе не совершали.

По поводу колючей проволоки — мы своими руками или чьими-то другими таких действий не совершали. По перекрытию воды и канализации: мы проводим работы в тепловом пункте, за свой счет полностью. — рассказал представитель собственника Владимир Филонов.

Отрицает Владимир и то, что третьему этажу было выдвинуто требование платить за проход. Офисных сотрудников якобы просто попросили «внести свой вклад» в содержание той самой злополучной лестницы.

Есть выписки из кадастрового, есть «зеленка», которая была выдана в 2017 году. Причем лестница была в отдельной «зеленке» и была куплена за отдельные деньги. Мы предлагали купить у нас часть лестницы, шли на контакт. — добавил Владимир Филонов.

При этом фирма, в которой работает Александр Чуйко, подавала в суд на собственника здания, попросив предоставить проход на этаж до завершения процесса. Однако им отказали.

Сейчас идет судебное разбирательство по поводу того, что они находятся в нашем помещении, на что они попросили судью наложить запрет. Суд им отказал в этом запрете. У нас есть решение суда, где сказано, что мы не обязаны их пропускать через наше помещение. Пока идет суд, пока нет окончательного решения суда, мы не обязаны никого пропускать. — резюмировал представитель собственника Владимир Филонов.

Сейчас судебное разбирательство все еще продолжается. Чтобы ситуация наконец разрешилась, обоим собственникам придется или договориться, или ждать окончательного решения суда. А пока он идет, сотрудники офисных помещений на третьем этаже ведут свою войну, которая, впрочем, безрезультатна.

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