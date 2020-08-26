Южноуралецы хотели заработать на инвестициях, но лишились полумиллиона рублей

Ради «биржевых торгов» мужчина взял кредит, но стал жертвой мошенников.

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Поиск лёгкого дохода стал причиной финансового краха для двух южноуральцев. Они доверился мошенникам, которые пообещали заработать деньги с помощью инвестиций или фондовых бирж. Ради один из них оформил кредит.



Жертвой мошенников стали житель Южноуральска и Троицка. Первому на телефон позвонил неизвестный, который представился менеджером, который предложил зарегистрироваться на сайте Werty. trade где можно получить проценты от инвестиций. Аналогичный звонок получил и троичанин.

«Мужчина согласился и под предлогом денежных ставок на биржевой платформе осуществил перевод своих денег злоумышленникам. Потерпевший даже оформил кредит для данных переводов. Однако, когда решил снять накопившуюся на его счету сумму, аферист перестал выходит на связь. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Подобный случай произошел в Троицке, пытаясь заработать на торгах на фондовой бирже, мужчина потерял из-за мошенников свыше 400 тысяч рублей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по челябинской области.

Полиция начала розыск злоумышленников. Стражи правопорядка возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество» УК РФ.

Отметим, что не забыли злоумышленники и про «классический» способ кражи денег — звонок от имени представителя банка. Случаи подобных афер были зарегистрированы в 5 муниципалитетах области, а в общей сложности южноуральцы потеряли 500 000 рублей.