Два подростка опрокинулись на квадроцикле в лесу под Челябинском

Несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами.

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Двух подростков (17 и 11 лет) госпитализировали после катания на квадроцикле. Несовершеннолетние сначала врезались в дерево, после чего мототранспорт перевернулся. ДТП произошло в минувшую субботу, 25 июля, на лесной дороге в Южноуральске.

«Двое несовершеннолетних жителей города, 2003 и 2009 годов рождения, получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель и пассажир получили травмы различной степени», — прокомментировал и. о. начальника ГИБДД МО МВД России «Южноуральский» капитан полиции Сергей Пирогов.

Установлено, что подростки катались без шлемов. По факту происшествия ведется административное расследование, после которого виновных в произошедшем привлекут к ответственности.