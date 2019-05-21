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/ В Минэкологии определились с датой начала очистки реки Миасс

В Минэкологии определились с датой начала очистки реки Миасс

Работы стартуют в середине июня.
сегодня в 17:19
  |  Общество

Очистка реки Миасс в Челябинке начнется 15 июня. Работы будет проводить компания «Акватехника», которая выиграла аукцион, попросив за свои услуги 18,8 миллионов рублей, что в 2 раза ниже начальной стоимости. Об этом рассказал начальник управления экопросвещения областного Минэкологии Виталий Безруков.

Первый этап начнется с 15 июня по 15 июля, каждый этап будет занимать по месяцу. Первый участок — это участок от «Союзпищепрома» до Свердловского проспекта. Второй участок уже от Свердловского проспекта до Каслинской, потом от Каслинской до Кирова, потом от Кирова до Братьев Кашириных. Планируется по всем участкам убрать всю растительность, которая появилась, также убрать весь мусор, который есть на воде. Острова также будут очищены от мусора, будет скошена вся растительность: кусты, деревья, тростник, камыш, который вырос там. Сами острова будем убирать в будущем. — рассказал радиостанции «Business FM Челябинск» начальник управления экопросвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Санитарную очистку Миасса планируется завершить до 1-го ноября. Отметим, что министерство экологии проводит еще один аукцион, связанный с поиском организации, которая подготовит проект капитальной очистки всего русла реки в черте города. В дальнейшем документ отправят на экспертизу, а после региональные власти смогут заявиться на федеральное финансирование. Завершить полную очистку планируют к 2022-му году.

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