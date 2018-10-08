/ Иномарка столкнулась с маршруткой в Тракторозаводском районе Челябинска

В инцидента, произошедшем сегодня утром, обошлось без пострадавших.

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Столкновение автомобиля «Шевроле Ланос» и микроавтобуса «Форд Транзит» произошло сегодня, 8 октября, в утреннее время, в Тракторозаводском районе Челябинска. От удара у «Форда» загорелся двигатель, после чего огонь перекинулся на «Ланос». К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Водитель «Форда» поворачивал налево, «Ланос» ехал в прямом направлении. В результате столкновения произошло возгорание «Форд Транзит». Пострадал водитель «Ланоса», сейчас он проходит амбулаторное лечение, — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД.

Отметим, на фотографиях с места происшествия видно, что оба автомобиля значительно пострадали. У «Форда» выбито стекло, повреждена передняя часть. Следы возгорания также видны и на «Ланосе». Помимо того, у иномарки смят капот и сильно повреждена левая часть.