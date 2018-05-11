/ Водитель «Лады» насмерть сбил внезапно появившегося пешехода

Молодой человек погиб на месте.

Ночное ДТП унесло жизнь 33-летнего пешехода в ночь на сегодня, 11 мая, на 188 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал в Челябинск. Неожиданно из темноты на проезжей части возник пешеход, который двигался навстречу. Избежать столкновения не удалось.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер на месте до приезда скорой помощи.

По факту случившегося в отделе ГИБДД по Агаповскому району проводится проверка. — пояснили в ведомстве.

Известно, что автомобилист ехал со скоростью 90 километров в час. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.