Семейный наркобизнес организовали жители Миасса

Запрещенные вещества они продавали через интернет.

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В Миассе осудили шестерых человек за сбыт наркотиков через интернет-магазин. Организатором группы оказался ранее осужденный за незаконный оборот наркотических средств мужчина. Из Сахалинской области, где его привлекли к уголовной ответственности, он сбежал в Челябинскую область к своему отцу. Находясь в федеральном розыске он организовал группу, которая продавала наркотики.

Организатор, его отец и друг отца перевозили наркотики, еще три человека занимались распространением запрещенных веществ по тайникам. Таким образом они реализовывали товар в Челябинске, Карабаше, Копейске, Сатке, Южноуральске, Златоусте, Каслях и Миассе. Кроме того, они поставляли наркотики и в города Курганской области. Удалось установить, что им удалось продать наркотические средства около 200 раз.

«Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего организатора и 5 участников организованной преступной группы. В зависимости от степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. „а“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — „Покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, в крупном размере“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Организатору данной группы судом было назначено 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Еще пять участников группы получили от 8 лет и 2 месяцев до 14 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима, а также штрафы от 60 до 150 тысяч рублей.