Квартира пострадала при хлопке газовоздушной смеси в Челябинске

Во время ЧП обожгло хозяина квартиры.

Неосторожное обращение с огнем привело к ЧП в многоэтажке в Челябинске. Местные жители 13 июня рассказали, что услышали взрыв со стороны 9-этажного дома. На самом деле в одной из квартир на 4 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, она находилась в бутылке недалеко от огня и потому «рванула».



Оповещение экстренных и оперативных служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам, организовано взаимодействие с коммунальными службами. Информация доведена до начальника УБЖ Челябинска, заместителя Главы города по городскому хозяйству, начальника Управления ЖКХ Челябинска, заместителя Главы Курчатовского района Челябинска, ПЖРЭО Курчатовского района Челябинска. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Находившийся в квартире мужчина получил ожоги рук и лица, его госпитализировали в больницу. Состояние называют удовлетворительным.



Пострадала только одна квартира, ее остекление. Несущие конструкции остались не затронуты.

Сейчас обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники полиции.

