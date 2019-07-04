Бесхозную квартиру нашли в Калининском районе Челябинска

Оказалось, что собственность принадлежит не человеку.

Бесхозной осталась двухкомнатная квартира в Калининском районе Челябинска. В ней выбиты окна, открыты двери. Жители дома называют ее таинственной.

Квартира расположена в доме № 128 по проспекту Победы. Ее двери открыты для всех, и соседи боятся, что квартира превратится в притон, хотя жилье и аварийное. Здесь когда-то замкнуло провода, вспыхнул пожар. Огонь потушили, и про квартиру все забыли.

«Могут сюда зайти и посторонние люди, что-то натворить. Газ — не знаю, отключен или нет. Но все стоит вот в таком состоянии. И подъезд в таком состоянии. Странная квартира какая-то была, таинственная», — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома Любовь Галенко.

Соседи также рассказали, что раньше в квартира проживала пенсионерка. После ее смерти в квартиру заехал сын, но вскоре и он исчез. Больше года жилье пустует. Затем произошел пожар. За неделю, что открыты двери, соседи несколько раз выгоняли оттуда непрошенных гостей. И даже представители служб, по их рассказам, предпочитают обходить квартиру.

«Странным выглядит то, что пожар был потушен силами МЧС, были оповещены все службы городские, но никаких действий в отношении этой квартиры не было предпринято. То есть она не была закрыта, опечатана», — рассказал житель дома Алексей Моргенштерн.

В управляющей компании пояснили, что установить дверь может только собственник. И это совсем не человек. Как сказала заместитель начальника юридического отдела «Дез Калининского района» Инна Макеева, квартирой владеет муниципалитет. Это значит, что помещение является социальным жильем и принадлежит администрации города. Однако в управлении имущества данную информацию не подтвердили.

Отметим, что после вмешательства медиахолдинга ОТВ в квартире № 128 появились двери и окна.