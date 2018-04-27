/ Курильщик из Челябинска «посадил» самолет в Казани

Лайнер совершил вынужденную посадку.

Самолет, который направлялся из Москвы в Челябинск, вынужденно приземлился в аэропорту Казани. На такие меры экипаж пошел из-за 33-летнего челябинца, который курил в самолете во время полета. Командир экипажа обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции.

Сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города Казани составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва — Челябинск, курившего на борту воздушного судна. — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушителя сняли с рейса и доставили в отделение полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. После этого лайнер продолжил полет в южноуральскую столицу.