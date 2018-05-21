/ Челябинцы не долетели до дома из Турции из-за разгерметизации самолета

Полет прервался на 10 часов.

Жители Южного Урала, летевшие из Турции домой, не сумели вовремя добраться до Челябинска. Из-за технической неисправности самолету пришлось экстренно садиться в ближайшем аэропорту. Борт приняли в Волгограде. Пассажиры на время приземления надели кислородные маски. По их словам, атмосфера в самолете и самочувствие людей были ужасными.

Самолет Анталья-Челябинск сел в Волгограде в 22:40. Причиной стала разгерметизация. Все пассажиры были размещены в терминалах, внутреннем и международном. Пассажирам с детьми предоставили гостиницу. С теми, кто жаловался на головную боль и шум в ушах, работала «скорая». Также оказывалась психологическая помощь. — сообщила сайту «Первый областной» ведущий специалист по связям с общественностью международного аэропорта Волгоград Диана Бакулина.

Жители Южного Урала, летевшие из Турции, провели в Волгограде всю ночь. Почти через 10 часов прибыл резервный борт, предоставленный турецкой авиакомпанией OnurAir.

Сейчас резервный борт из Антальи прибыл в Волгоград. Мы ждем в Челябинске наших пассажиров. Через 1,5 часа после прибытия самолета он снова отправится в Анталью и увезет тех, кто должен был вылететь еще в 3:30 утра. — проинформировала сайт «Первый областной» пресс-секретарь международного аэропорта Челябинск Елена Светлова.

Напомним, что 7 мая в Челябинске возникли проблемы с посадкой самолета, тоже летевшего из Антальи. Он пошел на второй круг, само приземление, по словам пассажиров, было жестким. Причиной стало попадание самолета в зону турбулентности. Пассажиры жаловались на тошноту и тревожное состояние, но бортпроводники не могли их успокоить, поскольку сила турбулентности исключала их передвижение по салону.