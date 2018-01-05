/ 45-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме на Южном Урале

Огонь также уничтожил часть построек.

О возгорании огнеборцам сообщили местные жители, заметившие густой дым и языки пламени. Прибывшие на место подразделения после ликвидации открытого огня обнаружили тело 45-летнего мужчины без признаков жизни. Им оказался хозяин дома.

В результате пожара уничтожено огнем 2 этаж жилого дома по всей площади, надворные постройки и поврежден 1 этаж дома. Пожар был ликвидирован в 12:53 местного времени тремя стволами РСК-50. На месте пожара были задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области».

Отметим, что сейчас причина пожара и нанесенный ущерб оцениваются дознователями ОНД и ПР № 1, проводится проверка.