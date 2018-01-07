/ Огонь полностью уничтожил копейский «Фрегат»

Знаменитое кафе моментально сгорело во время вечернего пожара.

В ночь на 7 января Копейск лишился одной из своих достопримечательностей после пожара. Огонь уничтожил кафе «Фрегат», расположенное на улице Борьбы. Пользователи социальных сетей поделились видео с горящим зданием.

Пожар ликвидирован в 20:35 по местному времени. На тушение пожара привлекалось от ОГУ ППС ЧО 5 человек и 2 единицы техники от МЧС России 13 человек и 3 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас причины возгорания и причиненный ущерб оцениваются сотрудниками МЧС. Кафе «Фрегат» являлось одной из достопримечательностей города за свой необычный фасад.