/ «Куда полез этот смертник?» Очевидцы знали, челябинскому взрывнику уже не спастись

Последние минуты жизни рабочего попали на видео.

Видео и фото сняты на красноярском цементном заводе. Там проводился демонтаж 80-меровой дымовой трубы. На кадрах запечатлен тот самый рабочий из Челябинска, который трагически погиб во время взрывных работ. Демонтаж выполняли подрядчики из Челябинска. В тот день, 17 апреля, погода не позволяла провести все четыре взрыва. Специалисты приняли решение сделать лишь два - в 10:30 и в 13:30.



С самого начала пошло что-то не так. Первый взрыв был запланирован на 13:30. Но произвели его только вечером в 20:45. И труба устояла. Повреждения минимальны. У основания выбило небольшое окно и на середине. На следующее утро повторно установили взрывчатку. И произвели второй взрыв. Труба устояла и на второй взрыв. А далее произошло нечто непонятное. У трубы появился явный наклон в несколько градусов. Вопреки здравому смыслу и в нарушение ТБ, менее чем через час, на трубу полез взрывник, чтобы проверять строение. Все, кто это видел, в один голос сказали: «И куда этот смертник полез? — сообщается на одном из красноярских форумов.



Как только рабочий поднялся к месту взрыва — произошла трагедия. Часть трубы обрушилась прямо на мужчину. Челябинец погиб под обломками. Официально подтверждено, что взрывник нарушил правила безопасности. Проводится проверка.