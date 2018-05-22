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Известна причина гибели челябинского взрывотехника на цементном заводе

Красноярские следователи завершили проверку
сегодня в 12:54
  |  Общество

Красноярские следователи назвали причину гибели челябинского рабочего на цементном заводе в Красноярске. Трагедия произошла 19 апреля 2018 года. В тот момент на территории предприятии проводился демонтаж печных труб. На высоте 45 метров от уровня земли не взорвалась очередная закладка. Рабочий решил проверить, почему это произошло и начал подниматься к месту планируемого взрыва. Часть трубы обрушилась прямо на мужчину. Челябинец погиб под обломками. Сразу после гибели красноярские следователи начали проверку.

Не возбуждалось уголовного дела. Проверка показала, что вина сотрудника. Поскольку к месту взрыва нельзя было подходить, а он пренебрег этими правилами. — прокомментировала сайту «Первый областной» помощник руководителя Главного СУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Напомним, что работы по демонтажу труб в тот злополучный день пошли не по плану. Взрывотехникам помешали погодные условия.

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