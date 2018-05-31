/ Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара

Ремонтник, находившийся внутри, получил ожоги.

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Автосервис в Ленинском районе случайно загорелся во время газосварочных работ. По информации МЧС, оборудование, необходимое для такой работы, находилось в помещении. По неустановленной причине оно взорвалось. Пожар быстро распространился в помещении, перекинувшись даже на стоявшие там автомобили.

Есть пострадавший, но от госпитализации он отказался. Мужчине, работнику, обожгло руки. Внутри автосервис пострадал достаточно сильно. Сгорело все оборудование и два автомобиля, 2003 и 2001 годов выпуска. — прокомментировал сайту «Первый областной» сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Растопчин.

Марки сгоревших автомобилей — «Форд» и «Тойота». Также пламя уничтожило два подъемника и въездные ворота размером 5 квадратных метров.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.