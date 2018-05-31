Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.59 -0.05 72.52 -0.01
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара

Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара

Ремонтник, находившийся внутри, получил ожоги.
сегодня в 12:01
  |  Происшествия

Автосервис в Ленинском районе случайно загорелся во время газосварочных работ. По информации МЧС, оборудование, необходимое для такой работы, находилось в помещении. По неустановленной причине оно взорвалось. Пожар быстро распространился в помещении, перекинувшись даже на стоявшие там автомобили.

Есть пострадавший, но от госпитализации он отказался. Мужчине, работнику, обожгло руки. Внутри автосервис пострадал достаточно сильно. Сгорело все оборудование и два автомобиля, 2003 и 2001 годов выпуска. — прокомментировал сайту «Первый областной» сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Растопчин.

Марки сгоревших автомобилей — «Форд» и «Тойота». Также пламя уничтожило два подъемника и въездные ворота размером 5 квадратных метров.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Общество
Известна причина гибели челябинского взрывотехника на цементном заводе
  
22.05.2018
Известна причина гибели челябинского взрывотехника на цементном заводе
Происшествия
«Куда полез этот смертник?» Очевидцы знали, челябинскому взрывнику уже не спастись
  
21.04.2018
«Куда полез этот смертник?» Очевидцы знали, челябинскому взрывнику уже не спастись
Происшествия
Взрывник из Челябинска погиб на красноярском цементном заводе
20.04.2018
Взрывник из Челябинска погиб на красноярском цементном заводе
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме на Урале
16.04.2018
Взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме на Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин
сегодня в 13:09
Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин
Политика
Сторонники Геннадия Васькова сорвали сессию Собрания депутатов
сегодня в 12:54
Сторонники Геннадия Васькова сорвали сессию Собрания депутатов
Общество
Куда вложиться, чтобы приумножить доход
сегодня в 12:45
Куда вложиться, чтобы приумножить доход
Общество
Подозреваемых в избиении автомобилиста челябинцев взяли под стражу
  
сегодня в 12:41
Подозреваемых в избиении автомобилиста челябинцев взяли под стражу
Политика
Борис Дубровский традиционно стал самым влиятельным политиком Челябинской области
сегодня в 12:30
Борис Дубровский традиционно стал самым влиятельным политиком Челябинской области
Происшествия
Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара
  
сегодня в 12:01
Взрыв сварочного аппарата стал причиной автопожара
Общество
Большинство челябинцев считают идеальной семью с двумя детьми
сегодня в 11:52
Большинство челябинцев считают идеальной семью с двумя детьми
Происшествия
Внедорожник «оседлал» две иномарки в Озерске
сегодня в 11:28
Внедорожник «оседлал» две иномарки в Озерске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6