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/ Увольнение директора школы в Верхнем Уфалее прошло в рамках закона

Увольнение директора школы в Верхнем Уфалее прошло в рамках закона

Родители неоднократно жаловались на нарушения со стороны руководителя.
сегодня в 14:45
  |  Общество

Спорная ситуация с увольнением директора школы № 1 разрешится в суде. Наталья Матвеева борется за восстановление в должности. В июле 2018 года по решению городского управления образования трудовой договор с женщиной расторгли. Объяснять причины такого решения в ведомстве не стали, поскольку законодательно эта обязанность за нанимателем не закреплена.

Ранее на педагога от родителей неоднократно поступали жалобы, якобы учитель позволяет себе лишнего в отношениях с детьми. Нарекания озвучивали и подчиненные. Проведенная ранее прокуратурой проверка не выявила нарушений.

Суть поднимаемого вопроса нам хорошо известна. Речь идет о трудовом конфликте, в ходе которого работодатель воспользовался своим абсолютно законным правом уволить руководителя учебного заведения решением уполномоченного органа. С точки зрения законодательства, никаких нарушений нет. С морально-этической стороны вопроса, конечно же, всегда лучше разъяснить уполномоченному органу свою позицию, даже несмотря на то, что по закону он и не обязан указывать конкретные мотивы увольнения. Именно поэтому по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского министр образования региона Александр Кузнецов выступил в качестве модератора, провел встречу с участием всех заинтересованных сторон, выслушал все аргументы. — сообщил сайту «Первый областной» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Предварительное заседание по делу назначено Верхнеуфалейским городским судом на 10 сентября.

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