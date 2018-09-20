/ Чебаркульская школа получила новый спортзал к своему 25-летию

Ремонт сделали по программе «Реальные дела».

Школа № 7, расположенная в Чебаркуле, теперь может похвастаться новым спортзалом. Помещение отремонтировали по программе «Реальные дела». Такой подарок школа получила как раз к своему 25-летию.

Мы так рады, что нам отремонтировали спортзал. Педагоги в этой школе прекрасные, но физкультурой дети занимались в помещении, которое нужно было привести в порядок. — поделилась с сайтом «Первый областной» местная жительница.

Чтобы отремонтировать спортзал, изначально нужно было 1,5 миллиона рублей. Но по факту образовалась экономия в 600 тысяч. Так что, с софинансированием из местного бюджета, вокруг школы решили установить забор. Сейчас идет выбор подрядчика.

В прошлом году мы капитально отремонтировали крышу над спортивным залом, поэтому в этом году со спокойной душой, не боясь осенних дождей, сделали ремонт в самом зале: отремонтировали потолок, пол, вытяжку, заменили окна, также провели ремонт в подсобных помещениях, душевых и туалетах. Зал полностью готов для занятий. — резюмировал директор школы Вячеслав Перенесеев.

В Чебаркуле по программе «Реальные дела» на 2018 год было запланировано благоустройство 5 объектов. Сейчас идут работы в МАУ «Физкультура и спорт», Отделении общего эстетического развития детской школы искусств, планируются — школе № 1 и на улице Ленина.

Всего в этом году на программу «Реальные дела», инициатором которой выступил губернатор Борис Дубровский, потратили больше 500 миллионов рублей. Всего планируется выполнить 350 реальных дел.