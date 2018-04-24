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/ В Магнитогорске выясняют подробности внезапной смерти учителя во время урока

В Магнитогорске выясняют подробности внезапной смерти учителя во время урока

Изъяты записи телефонных звонков в ЕДДС.
сегодня в 18:04
  |  Происшествия

Смерть преподавателя в Магнитогорском многопрофильном лицее № 1 стала резонансной темой для Челябинской области. Елена Нафикова была преподавателем истории и обществознания в учебном заведении. 44-летнюю женщину любили ученики и уважали коллеги: последние говорят, что преподаватель посвящала всю себя детям, занималась с ними научной деятельностью и активно привлекала к изучению своих предметов. Умерла Елена Нафикова, как раз рассказывая детям новую тему. Ей, как говорят очевидцы, внезапно стало плохо.

Дети тут же позвали проходящего мимо учителя, сказали, что с Еленой Валерьевной происходит что-то непонятное. Она пошатнулась и начала падать. Педагог быстро отреагировал. Детей увели в соседний класс. Вахтер немедленно вызвал «скорую». Сейчас мы ожидаем серьезную проверку, ведь это случай из ряда вон выходящий, когда человек умирает на рабочем месте. Мы поднимаем все документы. Уже увидели, что все медосмотры учитель проходил вовремя и в срок, и никаких рекомендаций от врачей не было. — рассказала сайту «Первый областной» директор Магнитогорского многопрофильного лицея № 1 Любовь Васильева.

В смерти преподавателя разбираются следователи.

Проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 21 апреля 2018 года во время проведения урока скончалась педагог Магнитогорского многопрофильного лицея № 1. Насильственных признаков смерти нет. В настоящее время устанавливаются причины смерти. Предварительная причина — заболевание. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший следователь Правобережного МСО СКР по Челябинской области Ксения Конюхова.

Коллеги говорят, что у Елены Нафиковой не было хронических болезней и проблем со здоровьем. Версия смерти, которой сейчас придерживаются знакомые женщины, — оторвавшийся тромб. В таком случае даже экстренная медицинская помощь не дает гарантий на спасение жизни человека.

Бригада констатировала у женщины отсутствие сознания, пульса, дыхания. Сразу же приступили к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации в полном объеме. На ЭКГ была прямая линия. Выявились ранние признаки биологической смерти. Полный комплекс мероприятий проводился в течение 30 минут. Прекращены они были по неэффективности. — сообщила замглавврача по лечебной работе скорой помощи города Магнитогорска Ольга Ачкасова.

Дети, ставшие свидетелями смерти учителя, утверждают, что звонили по номеру 112, чтобы попросить помощи.

Сейчас мы разбираемся в этой ситуации, в том числе с тем, кто звонил, во сколько и кому. Все разговоры у нас записываются, поэтому мы изъяли все записи за час до предполагаемого звонка и за час после. У нас нет универсальной инструкции к действию при звонках несовершеннолетних. Часто бывает, что дети балуются. Если есть такое подозрение, диспетчер перезванивает по номеру, с которого шел вызов. В любом случае информация передается в полицию или «скорую». Бывают случаи, когда медлить просто нельзя, даже если звонит ребенок. — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления гражданской защиты населения администрации Магнитогорска Олег Жестовский.

Номер 112 на территории Челябинской области «привязан» к ЕДДС, поэтому звонок автоматически принял диспетчер службы. «Система 112» сейчас функционирует, при этом в экспериментальном режиме, а в регионе ее планируют запустить только в 4 квартале 2018 года. По предварительным данным, 112 набирали из лицея № 1, но не дети, а коллега усопшей.

Было зафиксировано диспетчером ЕДДС Магнитогорска одно обращение учителя, который сообщил, что 15 минут до этого вызвали скорую помощь, а она до сих пор не приехала. Запись разговора в ЕДДС есть. Уверен, что действия должностных лиц скорой помощи и ЕДДС будут подвергнуты тщательной проверке и компетентные лица дадут им свою оценку. — уточнил министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Изучать действия должностных лиц также будут следователи.

Из собственных источников сайту «Первый областной» стало известно, что звонок от детей в магнитогорскую ЕДДС не поступал, было только обращение в «скорую». Диспетчеры зафиксировали звонок от учителя. На тот момент карета скорой помощи уже 4 минуты была в пути.

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